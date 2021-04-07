Вышла iOS 14.5 beta 7 — есть что новое?

Очередная бета. Когда финал?

Купертиновцы выкатили очередную бета-прошивку iOS 14.5 для девелоперов. Уже седьмую. Номер сборки — 18E5198a. Что-то новое есть? Увы, ничего важного мы не обнаружили.

Зато исправлены ошибки и улучшена производительность. А это уже много.

Весит бета 172 МБ (если вы, конечно, устанавливали предыдущие).

Да, новая бета-версия iPadOS 14.5 также подоспела.

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