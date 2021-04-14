Вышла iOS 14.5 beta 8 — что нового?
Снова бета.
Казалось бы, ну хватит уже. Пора бы уже выпускать и финальную iOS 14.5. Но нет. Apple продолжает улучшать и совершенствовать самую интересную версию iOS 14. Восьмая бета никаких новых функций не добавляет. Зато повышает стабильность, избавляет от багов и повышает скорость работы на всех айфонах.
Номер сборки следующий — 18E5199a.
Если вы качали предыдущие iOS 14.5 beta, то загрузить нужно всего порядка 132 МБ. Быстро справитесь.
Если заметили что-то новое, пишите.
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