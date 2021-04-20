Вышла iOS 14.5 Release Candidate — что нового

Почти что финальная версия.

Нет, в рамках презентации финальную iOS 14.5 не представили. Зато сразу после ее завершения Apple выпустила iOS 14.5 Release Candidate. Ошибок уже практически нет, работает ОС стабильно.

Что интересного?

Вот главное, что принесет с собой iOS 14.5. Которую выпустят, думается, уже на следующей неделе для всех и каждого владельца айфона (конечно, если он поддерживает iOS 14).

Разработчики ПО больше не смогут следить за вами в других приложениях , а также на сайтах. Больше никакой ненужной рекламы!

, а также на сайтах. Больше никакой ненужной рекламы! iPhone можно разблокировать с помощью смарт-часов Apple Watch, даже если вы в маске .

. Играть можно на джойстиках от next-gen консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PS5 .

. Обновленный экран «Обновление ПО».

Новый дизайн Подкастов. Похоже на Apple Music.

Улучшенное приложение «Напоминания». Также появилась возможности их печати.

И многое-многое другое!

Да, вся iOS 14.5 Release Candidate весит аж 4,5 ГБ.

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