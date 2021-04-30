Вышла iOS 14.6 beta 2 — что нового?

А вот и вторая бета iOS 14.6.

Компания Apple представила вторую девелоперскую бету iOS 14.6. Сама 14.6, как нам кажется, выйдет ближе к концу мая. Сколько всего будет бет пока что предсказывать не беремся.

Номер сборки — 18F5055b. Размер — около 300 МБ.

Есть что-то новое? Сама Apple говорит лишь об улучшении производительности на всех поддерживаемых айфонах, а также исправлении найденных в первой бете ошибок. Но, возможно, есть что-то еще.

Быть может в финальной iOS 14.6 старые айфоны (вроде первого SE и 6s) перестанут так быстро кушать заряд батареи.

В любом случае, iOS 14.6 это еще один шаг в сторону iOS 15, которую мы увидим уже летом. Она же будет родной iOS будущих айфонов — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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