Вышла iOS 14.6 beta 3 — что нового?
iOS 14.6 все ближе.
Компания Apple представила очередную бету операционной системы iOS 14.6. Речь идет о третьей тестовой прошивке. Номер сборки — 18F5065a.
Что нового?
Традиционное исправление ошибок и повышение производительности. К сожалению, никаких новых функций, на которых следовало бы заострить внимание нет.
Весит апдейт немного — если вы ранее скачивали предыдущие беты, то вам придется загрузить лишь около 300 МБ.
Нашли что-то новое? Пишите в комментариях.
Читаем еще:
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.