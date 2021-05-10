Вышла iOS 14.6 beta 3 — что нового?

iOS 14.6 все ближе.

Компания Apple представила очередную бету операционной системы iOS 14.6. Речь идет о третьей тестовой прошивке. Номер сборки — 18F5065a.

Что нового?

Традиционное исправление ошибок и повышение производительности. К сожалению, никаких новых функций, на которых следовало бы заострить внимание нет.

Весит апдейт немного — если вы ранее скачивали предыдущие беты, то вам придется загрузить лишь около 300 МБ.

Нашли что-то новое? Пишите в комментариях.

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