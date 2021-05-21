Вышла iOS 14.6 Release Candidate 2 — что нового?
Еще одна бета.
На этой неделе бета-версии iOS посыпались как из рога изобилия. Сначала Apple выкатила Release Candidate версию iOS 14.6. Потом выпустила первую тестовую прошивку iOS 14.7 для девелоперов. А вскоре — и публичную. Теперь же нежданно-негаданно вечером в пятницу купертиновцы представили iOS 14.6 Release Candidate 2. Четыре беты за неделю, не много ли?
И зачем iOS 14.6 RC обновление? Release Candidate же традиционно и есть финальная iOS. Ан-нет, Apple продолжает исправлять и обновлять.
Что нового? Сами Apple ограничиваются сухой фразой — больше стабильности, меньше ошибок. Впрочем, мы сами ничего кардинально нового найти не сумели. Да и разницы с iOS 14.6 RC 1 также не заметили. А вы?
Да, номер сборки 18F72. Вес внушительный — аж 4,7 ГБ.
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