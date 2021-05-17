Вышла iOS 14.6 Release Candidate — что нового?

Почти финальная iOS 14.6.

Сегодня Apple выпустила iOS 14.6 Release Candidate. Традиционно RC-версии прошивок ничем не отличаются от финальных. Так что по сути это и есть та самая iOS 14.6, которую Apple представит совсем скоро для всех желающих (и обладающих айфоном SE первого поколения, 6S и новее).

Есть что-то новое? Увы, лишь исправленные ошибки и улучшенная производительность. Новых функций замечено не было. Вспомним общие главные нововведения iOS 14.6:

Простой переход с беты iOS на финальную; Теперь можно добавить адрес электронной почты в информацию о пропаже поискового трекера AirTag; Реализована поддержка треков в формате ALAC в Apple Music.

Да, номер сборки такой — 18F71. Размер? Полностью это существенные 4,7 ГБ (особенно для обладателей 16-гигабайтных айфонов).

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)