Вышла iOS 14.6 Release Candidate — что нового?
Почти финальная iOS 14.6.
Сегодня Apple выпустила iOS 14.6 Release Candidate. Традиционно RC-версии прошивок ничем не отличаются от финальных. Так что по сути это и есть та самая iOS 14.6, которую Apple представит совсем скоро для всех желающих (и обладающих айфоном SE первого поколения, 6S и новее).
Есть что-то новое? Увы, лишь исправленные ошибки и улучшенная производительность. Новых функций замечено не было. Вспомним общие главные нововведения iOS 14.6:
- Простой переход с беты iOS на финальную;
- Теперь можно добавить адрес электронной почты в информацию о пропаже поискового трекера AirTag;
- Реализована поддержка треков в формате ALAC в Apple Music.
Да, номер сборки такой — 18F71. Размер? Полностью это существенные 4,7 ГБ (особенно для обладателей 16-гигабайтных айфонов).
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