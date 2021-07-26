Вышла iOS 14.7.1 — что нового

Очень быстро.

Не прошло и недели после выпуска iOS 14.7, как Apple выпустила iOS 14.7.1. Для чего? Дело в том, что в iOS 14.7 была обнаружена ошибка, о которой мы писали тут. Речь идет о проблемах при разблокировке Apple Watch в тандеме с Айфон с дактилоскопическим сканером Touch ID.

Номер сборки следующий — 18G82. Весит прошивка 150 МБ. Качаем. Возможно, что есть и какие-то другие нововведения.

И, конечно, почитайте подробнее о самой iOS 14.7.

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