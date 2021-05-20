Вышла iOS 14.7 beta 1 — что нового?

Вот так сразу.

Не успели мы обновиться до Release Candidate версии iOS 14.6, как Apple сразу же начала тестировать следующую iOS. Бета-версия iOS 14.7 уже здесь, доступна для тех, у кого есть девелоперский бета-профиль.

Номер сборки такой — 18G5023c.

Что нового? Меньше программных ошибок, больше стабильности, это традиционные вещи. А реальные нововведения есть? Конечно. iOS 14.7 весьма интересная:

1) В iOS 14.7 пользователи могут установить таймер на смарт-колонку HomePod, воспользовавшись приложением «Дом». Также устройством позволят пользоваться с помощью жестов, щелчков и так далее.

2) Добавлены звуки морского прибоя, дождя, лесного ручья. Помогут расслабиться. Идеальны для медитации.

3) Возможность управления Apple Watch с помощью жестов, движений руки. Прикасаться к экрану не нужно.

4) Сервис SignTime, который переводит язык жестов в речь и наоборот. Дает возможность общаться с глухонемыми. Круто!

5) VoiceOver теперь научился описывать людей, а также озвучивать содержание текстовых файлов.

6) Тонкая настройка AirPods на основе результатов проверки слуха.

7) Возможность настройки размеров, толщины и цвета текста во всех приложениях без исключения.

Да, весит прошивка порядка 3 ГБ.

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