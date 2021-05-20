Вышла iOS 14.7 beta 1 — что нового?
Вот так сразу.
Не успели мы обновиться до Release Candidate версии iOS 14.6, как Apple сразу же начала тестировать следующую iOS. Бета-версия iOS 14.7 уже здесь, доступна для тех, у кого есть девелоперский бета-профиль.
Номер сборки такой — 18G5023c.
Что нового? Меньше программных ошибок, больше стабильности, это традиционные вещи. А реальные нововведения есть? Конечно. iOS 14.7 весьма интересная:
1) В iOS 14.7 пользователи могут установить таймер на смарт-колонку HomePod, воспользовавшись приложением «Дом». Также устройством позволят пользоваться с помощью жестов, щелчков и так далее.
2) Добавлены звуки морского прибоя, дождя, лесного ручья. Помогут расслабиться. Идеальны для медитации.
3) Возможность управления Apple Watch с помощью жестов, движений руки. Прикасаться к экрану не нужно.
4) Сервис SignTime, который переводит язык жестов в речь и наоборот. Дает возможность общаться с глухонемыми. Круто!
5) VoiceOver теперь научился описывать людей, а также озвучивать содержание текстовых файлов.
6) Тонкая настройка AirPods на основе результатов проверки слуха.
7) Возможность настройки размеров, толщины и цвета текста во всех приложениях без исключения.
Да, весит прошивка порядка 3 ГБ.
Читаем еще:
- Самые ожидаемые функции iOS 15 по утечкам
- Сколько пользователей разрешило отслеживание рекламы в iOS 14.5
- Раскрыты новые фишки iOS 15 — настоящая революция
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.