Вышла iOS 14.7 beta 3 — что нового?

Новая бета.

Сегодня Apple выпустила очередную новую бета-версию iOS 14.7. Речь идет о третьей тестовой прошивке для разработчиков. Есть что-то новое?

Разберемся. Но для начала номер прошивки — 18G5042c. Весит бета порядка 400 МБ.

Каких-то значимых нововведений пока обнаружить не удалось. Сами купертиновцы ограничиваются дежурными фразами об исправленных ошибках и повышенной стабильности. О нововведениях iOS 14.7 читайте тут.

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