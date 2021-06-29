Вышла iOS 14.7 beta 4 — что нового

Новая бета.

Сегодня вечером Apple выкатила четвертую девелоперскую бету iOS 14.7. Традиционно купертиновцы заявляют об исправлении багов и повышении скорости работы на всех поддерживаемых устройствах (а это великое множество айфонов — от первого SE и 6s и до актуальных iPhone серии 12).

Номер сборки — 18G5052d. Весит четвертая бета порядка 270 МБ.

Реальных нововведений мы пока не обнаружили. Если найдем, сразу дадим знать. Ну и наших читателей тоже просим рассказать, если вдруг что заметили.

Когда выйдет финальная iOS 14.7? Точной даты не знаем. Но очевидно, что это случится довольно скоро — в первой половине июля.

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