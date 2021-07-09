Вышла iOS 14.7 beta 5 — что нового?
Ждем финальный релиз.
Apple выкатила очередную девелоперскую бету iOS 14.7. Это уже пятая тестовая прошивка. Ошибок в ней нет, так что в следующий раз (уже на следующей неделе) мы вполне вправе рассчитывать на финальный релиз.
Что нового? Если честно, ничего. Купертиновцы традиционно пишут о повышенной стабильности, улучшенной производительности на всех поддерживаемых айфонах, а также вычищении багов (но в четвертой бете их и так замечено не было).
В общем, качаем смело. Да, номер сборки — 18G5063a. Вес — около 300 МБ.
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