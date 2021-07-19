Вышла iOS 14.7 – что нового
Стабильная прошивка с новыми функциями!
19 июля 2021 Apple выпустила прошивку iOS 14.7, в которой есть не только улучшение стабильности и исправление недочетов предыдущей прошивки, но и новый функционал. Билд прошивки iOS 14.7 – 18G69.
Что нового в iOS 14.7
- Для владельцев Айфонов 12-й серии появилась поддержка внешнего аккумулятора MagSafe.
- В приложениях “Карты” и “Погода” теперь можно увидеть параметры качества воздуха. Но это только для Южной Кореи, Франции, Испании, Канады и Нидерландов.
- Таймерами с Айфонов теперь можно управлять в приложении “Дом” через HomePod.
- В музыкальный проигрыватель Apple Music вернули функцию “Поделиться плейлистом”.
- Музыкальные форматы без потерь Lossless и Dolby Atmos теперь воспроизводятся без прежней ошибки, при которой иногда воспроизведение песни могла остановиться ни с того ни с сего.
- Владельцы iPhone 11 снова могут получать уведомления о необходимости замены аккумулятора. В предыдущей прошивке это уведомление перестало приходить.
- Теперь на клавиатуре Брайля (для слабовидящих) все символы отображаются корректно, чего не было в предыдущей версии iOS.
- Устранена ошибка подключения к сетям Wi-Fi, у которых в названии присутствовал символ %.
- Владельцы пластиковых карт Apple Card получили возможность делиться своим счетом с членами семьи. Напоминаем, что в России Apple Card пока нет.
- В библиотеке подкастов появилась возможность выбрать как отображать содержимое – все или только избранное.
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