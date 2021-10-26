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Вышла iOS 14.8.1 — что нового и зачем она

26 Окт, 2021

Вышла iOS 14.8.1 — что нового и зачем она

Неожиданно!

Неожиданно для всех Apple выкатила новую версию iOS 14! Нет, мы не сошли с ума и это не опечатка. Речь действительно идет об iOS 14.8.1. Зачем она нужна, когда есть iOS 15.1, вопрос риторический. Видимо, купертиновцы работают и для тех, кто не хочет обновляться до iOS 15. Настолько им мила iOS 14.

Есть в iOS 14.8.1 что-то новое, что отличает ее от просто iOS 14.8? Если честно, заметить не удалось. Сама же Apple пишет о дежурных изменениях: повышении стабильности и производительности, исправлении ошибок, а также более высоком уровне безопасности.

В общем, если все еще на iOS 14, смело качайте. Не убудет!

p.s.: да, iPadOS 14.8.1 тоже вышла.

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