Вышла iOS 14.8 – что нового

А ведь не ждали!

Компания Apple выпустила iOS 14.8. Очевидно, что это последняя iOS 14 – завтра компания наверняка представит iOS 15 и после уже займётся ее обновлением.

Что нового в iOS 14.8?

Исправлены баги, обнаруженные ранее. Повысилась производительность. Так утверждает Apple.

Пока что заметных нововведений мы не обнаружили. Как только найдём, дадим знать.

Уже скачали? Ну как?

Да, номер сборки 18H17.

Также на Блохе:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(5,00 из 5, оценили: 2, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: