Вышла iOS 14.8 – что нового
А ведь не ждали!
Компания Apple выпустила iOS 14.8. Очевидно, что это последняя iOS 14 – завтра компания наверняка представит iOS 15 и после уже займётся ее обновлением.
Что нового в iOS 14.8?
Исправлены баги, обнаруженные ранее. Повысилась производительность. Так утверждает Apple.
Пока что заметных нововведений мы не обнаружили. Как только найдём, дадим знать.
Уже скачали? Ну как?
Да, номер сборки 18H17.
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