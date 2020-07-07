Вышла iOS 14 beta 2 — что нового. 16 важных нововведений

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Apple выпустила вторую бета-версию iOS 14 для зарегистрированных разработчиков. Прошивка с номером сборки 18A5319i была выпущена через три недели после запуска iOS 14 beta 1. Согласно описанию обновления, в нем были устранены обнаруженные ранее ошибки и выполнены улучшения, направленные на оптимизацию и повышение стабильности работы iPhone. Однако бета-тестеры уже обнаружили в iOS 14 beta 2 несколько интересных неанонсированных нововведений, о которых важно знать пользователям.

Вышла iOS 14 beta 2 — что нового. Все нововведения

Новый виджет приложения «Файлы». Он позволяет получать быстрый доступ к недавно открытым файлам. Виджет можно устанавливать размером 2×4 или 2×2.

В меню управления виджетами изменен фон. Теперь он изменяется в зависимости от установленных обоев на iPhone.

Появился переключатель, позволяющий отключить анимированные плейлисты в приложении «Музыка».

Иконка «Календаря» была обновлена.

Иконка приложения «Часы» немного изменилась.

Виджет приложения «Погода» заработал нормальным образом. Прежде он по умолчанию показывал погоду в Купертино.

Эмодзи в приложении «Напоминания» были переработаны.

В «Библиотеке приложений» появилась возможность удаления приложений напрямую.

В «Пункте управления» изменились иконки панелей HomeKit.

При нажатии кнопок управления воспроизведением в приложении «Музыка» теперь происходит тактильный отклик Haptic Touch.

Новая иконка «Семейного доступа».

При подключении к незащищенным сетям Wi-Fi отображается специальное предупреждение.

Новые качественные анимации при открытии и закрытии виджетов.

Цвет кнопки добавления нового виджета соответствует основному цвету приложения.

Новый индикатор заряда аккумулятора.

В настройках «умной» колонки HomePod на iPhone появилась возможность смены музыкального стримингового сервиса по умолчанию. Прежде по умолчанию на HomePod могло выполняться воспроизведение музыки только через Apple Music.

Установить iOS 14 beta 2 могут не только разработчики, но и желающие опробовать новую прошивку пользователи. Способ установки iOS 14 подробно описан в этой статье.

Напомним, что iOS 14 beta 2 стала доступна для всех устройств с поддержкой прошивки:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7-го поколения)

Публичная бета-версия iOS 14 должна выйти в течение недели. Финальная версия iOS 14 выйдет осенью, вероятнее всего, в сентябре.

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