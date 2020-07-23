Вышла iOS 14 beta 2 для всех. Что нового

Качаем!

Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 14. Обновление стало доступно на следующий день после запуска iOS 14 beta 3 для зарегистрированных разработчиков. Установить iOS 14 public beta 2 прямо сейчас могут все участники программы тестирования.

Вышла iOS 14 public beta 2 — что нового

Устранены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.

Обновление содержит в себе исправления и улучшения.

Новая иконка приложения «Музыка».

Обновленный интерфейс приложения «Музыка».

Новый виджет приложения «Часы».

Новое уведомление с инструкцией о возможности организации виджетов. Появляется при первой настройке виджетов.

Оповещение-справка о меню «Библиотека приложений».

Новый виджет функции «Экранное время».

Функция «Увеличение» получила поддержку 5,8-дюймовых iPhone. Опция позволяет сделать элементы интерфейса крупнее.

Обновленный интерфейс редактирования скриншота.

Новое Memoji с изображением защитной маски.

Финальная версия iOS 14 будет выпущена осенью.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (3,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: