Вышла iOS 14 beta 2 для всех. Что нового
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Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 14. Обновление стало доступно на следующий день после запуска iOS 14 beta 3 для зарегистрированных разработчиков. Установить iOS 14 public beta 2 прямо сейчас могут все участники программы тестирования.
Вышла iOS 14 public beta 2 — что нового
- Устранены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.
- Обновление содержит в себе исправления и улучшения.
- Новая иконка приложения «Музыка».
- Обновленный интерфейс приложения «Музыка».
- Новый виджет приложения «Часы».
- Новое уведомление с инструкцией о возможности организации виджетов. Появляется при первой настройке виджетов.
- Оповещение-справка о меню «Библиотека приложений».
- Новый виджет функции «Экранное время».
- Функция «Увеличение» получила поддержку 5,8-дюймовых iPhone. Опция позволяет сделать элементы интерфейса крупнее.
- Обновленный интерфейс редактирования скриншота.
- Новое Memoji с изображением защитной маски.
Финальная версия iOS 14 будет выпущена осенью.
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Ох уж эта иконка Музыка каждый выход новой iOS он меняется . По-моему в 10 версии уже был такой )).