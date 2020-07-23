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Вышла iOS 14 beta 2 для всех. Что нового

23 Июл, 2020

Вышла iOS 14 beta 2 для всех. Что нового

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Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 14. Обновление стало доступно на следующий день после запуска iOS 14 beta 3 для зарегистрированных разработчиков. Установить iOS 14 public beta 2 прямо сейчас могут все участники программы тестирования.

Вышла iOS 14 public beta 2 — что нового

  • Устранены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.
  • Обновление содержит в себе исправления и улучшения.
  • Новая иконка приложения «Музыка».

  • Обновленный интерфейс приложения «Музыка».

  • Новый виджет приложения «Часы».

  • Новое уведомление с инструкцией о возможности организации виджетов. Появляется при первой настройке виджетов.

  • Оповещение-справка о меню «Библиотека приложений».

  • Новый виджет функции «Экранное время».

  • Функция «Увеличение» получила поддержку 5,8-дюймовых iPhone. Опция позволяет сделать элементы интерфейса крупнее.

  • Обновленный интерфейс редактирования скриншота.

  • Новое Memoji с изображением защитной маски.

Финальная версия iOS 14 будет выпущена осенью.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    23.07.2020 в 20:38

    Ох уж эта иконка Музыка каждый выход новой iOS он меняется . По-моему в 10 версии уже был такой )).

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