Новая бета-версия iOS 14!

Apple выпустила третью бета-версию iOS 14 для зарегистрированных разработчиков. Согласно описанию прошивки, в ней устранены обнаруженные ранее ошибки и повышена стабильность работы ОС на поддерживаемых устройствах.

Вышла iOS 14 beta 3 — что нового

Устранены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.

Обновление содержит в себе исправления и улучшения.

Аналогичная бета-версия iOS 14 для участников программы тестирования должна выйти в течение недели.

Ранее стало известно, какие эмодзи появятся в iOS 14. Среди новых эмодзи будут матрешка, птица Додо и символ трансгендеров. Кроме этого, в iOS 14 появилась необычная функция, оповещающая пользователей iPhone об использовании камеры или микрофонов в фоновом режиме.

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