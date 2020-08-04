Вышла iOS 14 beta 4 — что нового
Можно устанавливать!
Apple выпустила iOS 14 beta 4 и iPadOS 14 beta 4 для зарегистрированных разработчиков. Прошивки вышли спустя две недели после запуска предыдущих бета-версий. Аналогичные тестируемые обновления iOS 14 и iPadOS 14 для участников программы тестирования будут запущены в течение недели.
Согласно описанию iOS 14 beta 4, в обновлении устранены обнаруженные ранее ошибки и повышена стабильность.
Вышла iOS 14 beta 4 — что нового
- Исправлены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих тестируемых сборках iOS 14.
- Повышена стабильность работы iOS 14 на всех поддерживаемых устройствах.
Финальная версия iOS 14 будет выпущена осенью.
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