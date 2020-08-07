Вышла iOS 14 beta 4 для всех. Что нового

Можно устанавливать!

Компания Apple выпустила четвертую публичную бета-версию iOS 14. В обновлении были устранены обнаруженные ранее ошибки, повышена стабильность работы и проведены работы по оптимизации операционной системы.

Согласно официальному описанию публичной бета-версии iOS 14 beta 4, в новой тестируемой сборке был исправлен ряд ошибок. Разработчики Apple устранили проблемы, связанные с работой виджетов, приложения «Переводчик» и другими нововведениями iOS 14.

Кроме этого, в iOS 14 beta 4 была исправлена работа функции 3D Touch. Напомним, что в iOS 14 beta 3 оставшиеся жесты 3D Touch перестали корректно работать. Еще одним нововведением iOS 14 beta 4 стал виджет приложения TV для главного экрана.

Установить публичную бета-версию iOS 14 могут участники программы тестирования Apple. Вступить в программу можно бесплатно на сайте компании.

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