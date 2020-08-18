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Apple выпустила пятую бета-версию iOS 14 для зарегистрированных разработчиков. Новая тестируемая сборка была выпущена через две недели после запуска iOS 14 beta 4. Согласно описанию прошивки, в новой бета-версии были устранены обнаруженные ранее проблемы и повышена стабильность работы операционной системы.

Вышла iOS 14 beta 5 — что нового

Исправлены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.

Повышена стабильность работы iOS 14 на всех поддерживаемых устройствах.

Apple выпустит аналогичную сборку iOS 14 для участников программы тестирования в течение недели.

Финальная версия iOS 14 будет выпущена осенью.

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