Можно ставить!

Apple выпустила пятую публичную бета-версию iOS 14. Обновление, которое повторяет собой вышедшую ранее iOS 14 beta 5 для разработчиков, доступно для установки всем участникам программы тестирования прямо сейчас.

Вышла iOS 14 beta 5 для всех. Что нового

Добавлена опция, которая позволяет убрать альбом со скрытыми фотографиями из приложения «Фото».

Появились дополнительные разрешения для виджетов, выбор которых пользователям доступен при первой активации каждого виджета.

Возвращена возможность выполнения настройки времени при помощи свайпов. Эта опция была удалена в предыдущих бета-версиях iOS 14.

Изменился экран блокировки при включенном «Режиме сна».

Исправлены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.

Повышена стабильность работы iOS 14 на всех поддерживаемых устройствах.

Apple выпустит финальную версию iOS 14 осенью. Вероятнее всего, релиз прошивки состоится в сентябре. Однако запуск обновления может быть отложен до октября в связи с отложенным стартом продаж iPhone 12, о котором ранее официально сообщили в Apple.

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