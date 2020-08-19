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Вышла iOS 14 beta 5 для всех. Что нового

19 Авг, 2020

Вышла iOS 14 beta 5 для всех. Что нового

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Apple выпустила пятую публичную бета-версию iOS 14. Обновление, которое повторяет собой вышедшую ранее iOS 14 beta 5 для разработчиков, доступно для установки всем участникам программы тестирования прямо сейчас.

Вышла iOS 14 beta 5 для всех. Что нового

  • Добавлена опция, которая позволяет убрать альбом со скрытыми фотографиями из приложения «Фото».
  • Появились дополнительные разрешения для виджетов, выбор которых пользователям доступен при первой активации каждого виджета.
  • Возвращена возможность выполнения настройки времени при помощи свайпов. Эта опция была удалена в предыдущих бета-версиях iOS 14.
  • Изменился экран блокировки при включенном «Режиме сна».

  • Исправлены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.
  • Повышена стабильность работы iOS 14 на всех поддерживаемых устройствах.

Apple выпустит финальную версию iOS 14 осенью. Вероятнее всего, релиз прошивки состоится в сентябре. Однако запуск обновления может быть отложен до октября в связи с отложенным стартом продаж iPhone 12, о котором ранее официально сообщили в Apple.

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