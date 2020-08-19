Вышла iOS 14 beta 5 для всех. Что нового
Можно ставить!
Apple выпустила пятую публичную бета-версию iOS 14. Обновление, которое повторяет собой вышедшую ранее iOS 14 beta 5 для разработчиков, доступно для установки всем участникам программы тестирования прямо сейчас.
Вышла iOS 14 beta 5 для всех. Что нового
- Добавлена опция, которая позволяет убрать альбом со скрытыми фотографиями из приложения «Фото».
- Появились дополнительные разрешения для виджетов, выбор которых пользователям доступен при первой активации каждого виджета.
- Возвращена возможность выполнения настройки времени при помощи свайпов. Эта опция была удалена в предыдущих бета-версиях iOS 14.
- Изменился экран блокировки при включенном «Режиме сна».
- Исправлены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих бета-версиях iOS 14.
- Повышена стабильность работы iOS 14 на всех поддерживаемых устройствах.
Apple выпустит финальную версию iOS 14 осенью. Вероятнее всего, релиз прошивки состоится в сентябре. Однако запуск обновления может быть отложен до октября в связи с отложенным стартом продаж iPhone 12, о котором ранее официально сообщили в Apple.
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