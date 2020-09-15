Вышла iOS 14 GM – что нового
Сразу после осенней презентации Apple 15 сентября вышла iOS 14 Gold Master.
Ну вот и дождались финальной бета-версии прошивки для разработчиков, она же будет для всех релизной версией. Но бета-тестеры получили её на день раньше.
Вес прошивки составляет от 4,5 Гб до почти 5 Гб в зависимости от модели Айфона.
Никакого нового функционала, конечно же, нет, но исправлены ошибки предыдущей беты.
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Официальный релиз iOS 14 состоится завтра 16 сентября 2020 вечером по московскому времени (обычно это 20:00-21:00).
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