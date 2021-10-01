Вышла iOS 15.0.1 — что нового
Небольшой апдейт.
Купертиновцы выкатили iOS 15.0.1. Скачать ее может любой желающий прямо сейчас. Если, конечно, ваш айфон поддерживает новую ОС.
Есть что-то новое? Да. Исправлена ошибка, из-за которой Айфон 13 отказывался открываться через умные часы Apple Watch, когда на лице пользователя надета маска. Теперь с разблокировкой проблем нет.
Что-то еще? Нет, пока не нашли. Если обнаружите, пишите.
Весит прошивка до 500 МБ.
p.s.: Да, iPadOS 15.0.1 также вышла.
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