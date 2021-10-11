Вышла iOS 15.0.2 — что нового
Еще один небольшой апдейт.
Купертиновцы выпустили очередное небольшое обновление для iOS 15. Речь идет об апдейте за номером iOS 15.0.2 (и iPadOS 15.0.2; все то же самое, только для планшетов iPad). Номер сборки — 19A404.
Есть что-то новое? Да!
Apple releases iOS 15.0.2 update https://t.co/AkUkH4ZJus pic.twitter.com/9jbfWcnLTF
— AppleTrack (@appltrack) October 11, 2021
Расскажем.
- Исправлен баг, из-за которого фото удалялись из бесед в iMessage. Они, напомним, стирались и с айфона, и из облака iCloud.
- AirTag теперь всегда отображается в приложении Локатор во вкладке Вещи (ранее с этим были проблемы).
- Исправлена ошибка, из-за которой смартфоны поколения Айфон 13 нельзя было обновить через iTunes или Finder.
- CarPlay корректно работает с аудиофайлами. Раньше он мог отключиться при воспроизведении медиаконтента.
- Кожаный чехол-бумажник MagSafe теперь всегда подключается к приложению Локатор, раньше с этим были проблемы.
Как видим, нововведений хватает.
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