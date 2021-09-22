Вышла iOS 15.1 beta 1 — что нового

Обновление iOS 15.

Компания Apple представила первую тестовую iOS 15.1. Номер прошивки следующий: 19B5042h. Нововведения есть. И речь не только об исправленных багах и повышении скорости работы.

Есть реальные нововведения. И вот какие:

SharePlay опять включили : Возможность слушать музыку с кем-то или смотреть фильмы вернулась. В обычной iOS 15 ее отчего-то отключили после первых бет. Теперь все нормально.

Данные о вакцине в Wallet : Теперь документ о прививке от коронавируса пользователь может загрузить прямо в приложение Wallet. Удобно.

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