Вышла iOS 15.1 beta 1 — что нового
Обновление iOS 15.
Компания Apple представила первую тестовую iOS 15.1. Номер прошивки следующий: 19B5042h. Нововведения есть. И речь не только об исправленных багах и повышении скорости работы.
Есть реальные нововведения. И вот какие:
- SharePlay опять включили: Возможность слушать музыку с кем-то или смотреть фильмы вернулась. В обычной iOS 15 ее отчего-то отключили после первых бет. Теперь все нормально.
- Данные о вакцине в Wallet: Теперь документ о прививке от коронавируса пользователь может загрузить прямо в приложение Wallet. Удобно.
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