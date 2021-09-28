Вышла iOS 15.1 beta 2 — что нового
Вторая бета.
Сегодня вечером Apple выпустила вторую бета-версию iOS 15.1. Номер сборки 19B5052f. Весит прошивка порядка 850 МБ. Есть что-то новое?
Как и в случае с первой бетой iOS 15.1, никаких заметных изменений замечено не было. Купертиновцы же традиционно рапортуют об исправлении ошибок и повышении стабильности.
Если что-то обнаружим, дадим знать.
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