Вышла iOS 15.1 бета 3 — что нового

Новая бета.

К сожалению, полноценной iOS 15.1 сегодня мы не увидели. Лишь очередную бета-версию, уже третью по счету. Что нового?

Традиционные исправления ошибок и повышение стабильности на поддерживаемых айфонах. А еще две важные фишки:

Наконец-то включили поддержку съемки видео в режиме ProRes на Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс.

Появился выключатель макрорежима.

Номер сборки: 19B5060d. Весит прошивка порядка 900 МБ.

Хочется надеяться, что четвертой бета-версии уже не будет и Apple сразу выпустит финальную iOS 15.1.

Подробнее об iOS 15 читаем тут.

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