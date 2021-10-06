Вышла iOS 15.1 бета 3 — что нового
Новая бета.
К сожалению, полноценной iOS 15.1 сегодня мы не увидели. Лишь очередную бета-версию, уже третью по счету. Что нового?
Традиционные исправления ошибок и повышение стабильности на поддерживаемых айфонах. А еще две важные фишки:
- Наконец-то включили поддержку съемки видео в режиме ProRes на Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс.
- Появился выключатель макрорежима.
Номер сборки: 19B5060d. Весит прошивка порядка 900 МБ.
Хочется надеяться, что четвертой бета-версии уже не будет и Apple сразу выпустит финальную iOS 15.1.
Подробнее об iOS 15 читаем тут.
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