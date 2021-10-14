Вышла iOS 15.1 бета 4 — что нового
Очередная бета.
Ошибались. На этой неделе купертиновцы не стали выпускать финальную iOS 15.1, ограничившись четвертой бета-версией.
Есть что-то новое? Нет, особо важных изменений не обнаружено. Apple же рапортует об исправлении ошибок и повышении стабильности. Если честно, не заметили. Изменений по сравнению с третьей бетой нет.
Да, номер прошивки — 19B5068a.
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