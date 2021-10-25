Вышла iOS 15.1 — что нового

Дождались.

Те, кто привыкли с осторожностью относиться к первым версиям iOS от Apple, могут наконец-то со спокойной душой обновиться до iOS 15. Ведь вышла iOS 15.1. Ждали мы ее дольше месяца. Стоило того?

Наверняка. Ведь ошибок стало меньше, тормоза почти исключены, глюки исправлены. Скорость работы высокая. Особенно, если у вас iPhone хотя бы с A11 Bionic. Хотя у меня и на рабочем iPhone SE первого поколения iOS 15 летает (причем начинал тестировать еще с первых бет). Тут главное не бояться.

Что нового в iOS 15.1

1) iPhone 13 Pro и 13 Pro Max наконец-то научили снимать видео в ProRes. Чтобы использовать ProRes, вам нужен 13 Pro/13 Pro Max как минимум с 256 ГБ флеш-памяти. На версиях с 128 ГБ не работает. Такой вот маркетинг…

Есть такой смартфон? Тогда вам повезло. Правда видео в таком формате весят безумные 6 ГБ за 1 минуту!

2) Добавлен переключатель режима «автомакро». Ранее режим переключался автоматически и часто случайно. Это было не круто и иногда сильно раздражало. Теперь в настройках камеры все можно поправить.

3) SharePlay. Может слушать музыку, смотреть кино с кем-то. Функция была в бетах iOS 15, но в финальной iOS 15 ее отключили. Теперь вот снова включили.

4) В Wallet можно добавить сертификат о вакцинации от COVID-19.

Качаем! Делимся впечатлениями.

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