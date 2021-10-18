Вышла iOS 15.1 Release Candidate — что нового

Нового не особо.

Выхода финальной iOS 15.1 сегодня не случилось, несмотря на наши предположения. Компания Apple выпустила iOS 15.1 Release Candidate. Впрочем, это почти готовая iOS 15.1. Изменений, вероятно, уже не будет.

Есть что-то новое? Apple, как обычно, рапортует о повышении скорости работы и увеличении стабильности. Багов стало меньше. Есть какие-то эксклюзивные фишки? Нет, все то же, что и в бетах.

Номер прошивки: 19B74. Весит iOS 15.1 RC порядка 5 ГБ.

Обновляемся!

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