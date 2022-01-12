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Вышла iOS 15.2.1 — что нового

12 Янв, 2022

Вышла iOS 15.2.1 — что нового

Что интересного?

Apple не только выкатила iOS 15.3 beta 2, но также представила iOS 15.2.1. Загрузить могут все. Номер сборки: 19С63. Исправлены ошибки.

А именно:

  • В посланиях не грузились фото, пересланные по ссылке облачного хранилища iCloud.
  • Не все приложения, совместимые с CarPlay, всегда правильно реагировали на ввод текста.
  • Решена проблема с HomeKit, редко превращавшая айфоны в бестолковые кирпичи из стекла и пластика.
  • Повышена стабильность работы.

Сколько придется качать? Порядка 1 ГБ.

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