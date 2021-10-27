Вышла iOS 15.2 beta 1 — что нового

Обновленная iOS.

Apple выпустила первую бету iOS 15.2. Пока что для девелоперов. Номер сборки: 19C5026i. Есть что-то новое, помимо повышения скорости работы и исправления ошибок? Да. Все-таки iOS 15.2! Двойка в названии не просто так.

Что добавили?

Появился отчет о конфиденциальности приложений: ищите в настройках. Есть целый отдельный раздел. Это было, к слову, в ранних бетах оригинальной iOS 15. Но затем зачем-то купертиновцы эту функцию убрали. Видимо, доработали. Теперь возвращают. Зачем это нужно? Чтобы пользователь знал, какую информацию собирает о нем то или иное приложение. Статистика показывается за неделю.

Для экстренного вызова теперь достаточно нажать боковые кнопки несколько раз или же зажать боковую кнопку вкл/выкл и регулировки громкости.

Пока все, что нашли. Есть что-то еще? Дайте знать.

Да, качать придется 5,4 ГБ.

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