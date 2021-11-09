Вышла iOS 15.2 бета 2 — что нового
Дождались.
Вот и дождались вторую бета-версию iOS 15.2. Пока что речь идет о девелоперской тестовой прошивке. Ее номер 19C5036e. Весит она порядка 800 МБ.
Есть что-то новое? Ну, кроме стандартных исправлений багов, повышения стабильности и прочих дежурных вещей от купертиновцев? Да, есть!
Приложение iMessage теперь умеет обнаруживать фотографии с обнаженными людьми и блюрить (размазывать, чтобы было не видно то самое) их. Для кого это? Для родителей, которые не хотят, чтобы их чадо видело подобные штуки. Функция включаемая. По умолчанию она выключена.
Также iOS научили предупреждать детей о том, что нельзя отправлять свои обнаженные фото кому бы то ни было.
Да, все сканирование происходит исключительно в рамках айфона без отправки на сервера Apple.
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