Вышла iOS 15.2 бета 3 — что нового

Снова бета.

Ожидали, что на этой неделе Apple выкатит уже финальную версию iOS 15.2 для всех желающих. Но не случилось. Приходится довольствоваться очередной, уже третьей по счету, бета-версией.

Пока что никаких существенных нововведений не обнаружили. Но, думается, они есть. Не только ж ради исправления ошибок и повышения стабильности работы на всех поддерживаемых айфонов трудились купертиновцы целую неделю.

Номер сборки беты номер 3: 19C5044b. Весит она чуть больше 800 МБ. Да, она для девелоперов. Пользовательская появится чуть позже.

Ну а на следующей неделе ждем RC или уже финальную iOS 15.2.

Напомним о том, что будет в свежей прошивки:

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