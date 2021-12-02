Вышла iOS 15.2 бета 4 — что нового

Ждали финальную…

Компания Apple выпустила iOS 15.2. Хотелось бы сказать, что финальную. Но нет, это лишь очередная бета-версия. Почему-то iOS 15.2 тестируют ну уж слишком долго. Четвертая бета!? Перебор. Но, что есть, то есть.

Номер сборки: 19С5050b.

Да, это девелоперская бета, для всех, видимо, выпустят чуть позже.

Что изменилось? Есть исправленные программные ошибки, есть ускоренное время работы. Все? Вроде бы.

Весит прошивка 0,7 ГБ. Качается по воздуху, включайте Wi-Fi.

И читайте о ключевых нововведениях iOS 15.2:

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