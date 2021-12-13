Вышла iOS 15.2 для всех — что нового
Дождались!
Компания Apple наконец-то выпустила финальную версию iOS 15.2. Скачать могут те, у кого есть поддерживающий данную ОС айфон.
Пока апдейт доступен не всем, распространение прошивки происходит постепенно.
Что новое в полной версии? Все те фишки и функции, что мы уже успели оценить в iOS 15.2 Release Candidate.
Напомним, какие смартфоны поддерживаются iOS 15.2:
- Линейка Айфон 13;
- Линейка Айфон 12;
- Линейка Айфон 11;
- Айфон XS/XS Max;
- Айфон X;
- Айфон 8/8 Плюс;
- Айфон 7/7 Плюс;
- Айфон SE (2020);
- Айфон SE;
- Айфон 6S/6S Plus.
Номер сборки такой: 19С57.
Главные фишки:
- Подписка Apple Music Voice для Siri (в РФ недоступна);
- В Локаторе можно увидеть устройства, которые могут вас отследить;
- Функция скрытия контента, запрещенного для детей, в Сообщениях;
- Возможность оставить цифровое наследие;
- Новый дизайн Apple TV;
- Возможность узнать, какую информацию собирают о пользователе приложения.
Весит iOS 15.2 аж 5,5 ГБ. Качаем!
Подробно о нововведениях iOS 15.2 читаем в наших материалах:
- Когда выйдет iOS 15.2 — ждем уже на этой неделе
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