Вышла iOS 15.2 для всех — что нового

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Компания Apple наконец-то выпустила финальную версию iOS 15.2. Скачать могут те, у кого есть поддерживающий данную ОС айфон.

Пока апдейт доступен не всем, распространение прошивки происходит постепенно.

Что новое в полной версии? Все те фишки и функции, что мы уже успели оценить в iOS 15.2 Release Candidate.

Напомним, какие смартфоны поддерживаются iOS 15.2:

Линейка Айфон 13;

Линейка Айфон 12;

Линейка Айфон 11;

Айфон XS/XS Max;

Айфон X;

Айфон 8/8 Плюс;

Айфон 7/7 Плюс;

Айфон SE (2020);

Айфон SE;

Айфон 6S/6S Plus.

Номер сборки такой: 19С57.

Главные фишки:

Подписка Apple Music Voice для Siri (в РФ недоступна);

В Локаторе можно увидеть устройства, которые могут вас отследить;

Функция скрытия контента, запрещенного для детей, в Сообщениях;

Возможность оставить цифровое наследие;

Новый дизайн Apple TV;

Возможность узнать, какую информацию собирают о пользователе приложения.

Весит iOS 15.2 аж 5,5 ГБ. Качаем!

Подробно о нововведениях iOS 15.2 читаем в наших материалах:

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