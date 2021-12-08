Вышла iOS 15.2 Release Candidate — что нового

Дождались!

Купертиновцы наконец-то представили iOS 15.2 Release Candidate. Это значит, что бета-тестирование закончено, iOS 15.2 работает так, как надо. Традиционно RC-версии прошивок iOS от финальных не отличаются вообще. Вряд ли что-то изменится и в это раз.

Так что, если есть профиль девелопера, смело качайте!

Да, номер сборки такой: 19С56. Весит iOS 15.2 RC аж 5,5 ГБ.

Что нового в RC?

Эксклюзивная подписка Apple Music Voice за $5. Но в РФ, увы, не работает. В чем суть? Прослушивание музыки только при помощи голосового ассистента SIRI. Не слишком важно, так что переживем и без этой подписки.

Контент, запрещенный для детей, можно размыть в приложении iMessage.

Добавлена функция Цифрового наследия. Мы подробно писали об этом.

В Локаторе теперь есть так называемые неизвестные гаджеты.

Изменился дизайн приложения Apple TV.

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