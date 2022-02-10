Вышла iOS 15.3.1 — что нового?
Скачать могут все.
Купертиновцы выкатили обновленную iOS 15.3 для всех желающих. Есть что-то помимо дежурного «исправления ошибок и повышения производительности»?
Да, есть.
Рассказываем.
- Исправлена ошибка, из-за которой дисплей Брайля работал некорректно. Это функция из Универсального доступа, если что.
- Также закрыта уязвимость в WebKit, которая позволяла злоумышленникам получить доступ к смартфону через веб-страницы.
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