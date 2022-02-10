Новости

Вышла iOS 15.3.1 — что нового?

10 Фев, 2022

Вышла iOS 15.3.1 — что нового?

Скачать могут все.

Купертиновцы выкатили обновленную iOS 15.3 для всех желающих. Есть что-то помимо дежурного «исправления ошибок и повышения производительности»?

Да, есть.

Рассказываем.

  1. Исправлена ошибка, из-за которой дисплей Брайля работал некорректно. Это функция из Универсального доступа, если что.
  2. Также закрыта уязвимость в WebKit, которая позволяла злоумышленникам получить доступ к смартфону через веб-страницы.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий