Вышла iOS 15.3 бета 1 — что нового
Новая iOS.
Неожиданно, но новая бета-прошивка iOS была выпущена не в будний день, а в выходной. Речь идет о самой первой тестовой прошивки iOS 15.3. Пока что для разработчиков. Качаем.
Да, номер беты такой: 19D5026g. Весит ОС более 5 ГБ.
Выясняем, что здесь интересного. А ничего! Ну, кроме стандартных исправленных ошибок и улучшенной производительности на всех поддерживаемых моделях.
К сожалению, ничего нового пока обнаружить не удалось. Возможно, что новые функции будут добавлены следующих бетах. Ждем.
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