Вышла iOS 15.3 бета 1 — что нового

Новая iOS.

Неожиданно, но новая бета-прошивка iOS была выпущена не в будний день, а в выходной. Речь идет о самой первой тестовой прошивки iOS 15.3. Пока что для разработчиков. Качаем.

Да, номер беты такой: 19D5026g. Весит ОС более 5 ГБ.

Выясняем, что здесь интересного. А ничего! Ну, кроме стандартных исправленных ошибок и улучшенной производительности на всех поддерживаемых моделях.

К сожалению, ничего нового пока обнаружить не удалось. Возможно, что новые функции будут добавлены следующих бетах. Ждем.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)