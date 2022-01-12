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Вышла iOS 15.3 бета 2 — что нового

12 Янв, 2022

Вышла iOS 15.3 бета 2 — что нового

Качаем.

Купертиновцы выкатили новую бета-прошивку. Речь о второй бете iOS 15.3. Пока для девелоперов. Но завтра (или уже сегодня) наверняка выкатят вариант для всех желающих. Ну, тех, кто является участникам программы бета-тестирования (лайфхак: таковым может стать каждый).

Номер сборки: 19D5040е. Вес? Порядка 650 мегабайт.

Что нового? Да ничего. Исправлены ошибки, улучшена скорость работы на всех айфонах. Если, вдруг, обнаружит что-то эдакое, обязательно дадим знать.

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