Вышла iOS 15.3 — что нового

Дождались.

Финальная версия iOS 15.3 доступна всем желающим. Скачать ее можно через Wi-Fi прямо сейчас. Мы на Блохе уже обновились, чего и всем нашим читателям советуем.

Почему? Потому, что iOS 15.3 исправлен опасный баг, связанный с Safari. Используя эту уязвимость (завязана на WebKit IndexedDB JavaScript API), злоумышленники могли следить за пользователями айфонов.

Также, если у вас iPhone 13, 13 mini, 13 Pro или 13 Pro Max и вы столкнулись с проблемой розового экрана, то тоже скорее качайте 15.3. В ней этот противный баг исправлен.

Весит iOS 15.3 менее 900 МБ. Номер сборки: 19D50.

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