Вышла iOS 15.3 Release Candidate — что нового
Дождались.
Apple выкатила RC-версию iOS 15.3. Традиционно RC-прошивки почти не отличаются от финальных версий iOS, так что, если вы участник программы тестирования прошивок купертиновцев, можете смело качать. Ну и хорошая новость для всех остальных: iOS 15.3 будет выпущена уже в ближайшие дни для всех и каждого.
Номер сборки: 19D49.
Качать придется много, порядка 5 ГБ.
Что нового? Да, собственно, и ничего. Лишь повышение стабильности, да исправление найденных багов и ошибок. iOS 15.3, в отличие от 15.1 и 15.2, лишена новых функций.
Полезно знать:
- Поддержка iOS 14 полностью прекращена — обновлений безопасности больше не будет
- Apple прекратила подписывать iOS 15.2
- iOS 15 стоит лишь на 63% айфонов — она распространяется медленнее iOS 14 и iOS 13
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