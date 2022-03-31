Вышла iOS 15.4.1 — ее можно скачать без Wi-Fi по LTE
Можно смело ставить.
Apple выпустила iOS 15.4.1. Не бету, финальную. Есть что-то новое? Нет, ничего существенного. Только залатаны дыры в безопасности. Хакер не пройдет! Но кое-что интересное все же присутствует. А именно — это первая iOS, которую можно скачать и обновить без Wi-Fi, используя 4G/LTE связь. Допустим, гуляете себе по улице, а айфон обновляется. Раньше такого не было.
Есть ли какие-то проблемы?
Не превратился ли айфон в кирпич после апдейта? Нет, все нормально. Так что наши читатели могут обновляться без опасений. Мы все проверили.
Да, качается прошивка по LTE за пару-тройку минут. Весит она немного, чуть более 300 МБ.
Да, номер прошивки: 19Е58.
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