Вышла iOS 15.4.1 — ее можно скачать без Wi-Fi по LTE

Можно смело ставить.

Apple выпустила iOS 15.4.1. Не бету, финальную. Есть что-то новое? Нет, ничего существенного. Только залатаны дыры в безопасности. Хакер не пройдет! Но кое-что интересное все же присутствует. А именно — это первая iOS, которую можно скачать и обновить без Wi-Fi, используя 4G/LTE связь. Допустим, гуляете себе по улице, а айфон обновляется. Раньше такого не было.

Есть ли какие-то проблемы?

Не превратился ли айфон в кирпич после апдейта? Нет, все нормально. Так что наши читатели могут обновляться без опасений. Мы все проверили.

Да, качается прошивка по LTE за пару-тройку минут. Весит она немного, чуть более 300 МБ.

Да, номер прошивки: 19Е58.

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