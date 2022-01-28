Вышла iOS 15.4 бета 1 — что нового

Очень много нововведений!

Если апдейт iOS 15.3 был направлен преимущественно на исправления дыр безопасности, то iOS 15.4 это по-настоящему важное обновление со множеством уникальных функций, которых не было раньше.

Скачать бету могут пока что только участники девелоперской бета-программы. Впрочем, если очень хочется, подключиться к ней не проблема.

Номер сборки iOS 15.4 developers beta 1 — 19E5209h.

Какие нововведений?

Айфоны научили распознавать лица, даже если на них маска ! Ура! 37 уникальных эмодзи , которых ранее не было. Виджет для Кошелька (Wallet). Поддержка триггеров на контроллерах DualSense от консоли PS5 на iPhone . В Связку Ключей добавлены заметки к паролям . На иконке AirPods, всплывающей при подключении, мы видим иконки L и R, а также отдельную кнопку кейса .

Прошивка тяжелая. Более 5 ГБ.

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