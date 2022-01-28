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Вышла iOS 15.4 бета 1 — что нового

28 Янв, 2022

Вышла iOS 15.4 бета 1 — что нового

Очень много нововведений!

Если апдейт iOS 15.3 был направлен преимущественно на исправления дыр безопасности, то iOS 15.4 это по-настоящему важное обновление со множеством уникальных функций, которых не было раньше.

Скачать бету могут пока что только участники девелоперской бета-программы. Впрочем, если очень хочется, подключиться к ней не проблема.

Номер сборки iOS 15.4 developers beta 1 — 19E5209h.

Какие нововведений?

  1. Айфоны научили распознавать лица, даже если на них маска! Ура!
  2. 37 уникальных эмодзи, которых ранее не было.
  3. Виджет для Кошелька (Wallet).
  4. Поддержка триггеров на контроллерах DualSense от консоли PS5 на iPhone.
  5. В Связку Ключей добавлены заметки к паролям.
  6. На иконке AirPods, всплывающей при подключении, мы видим иконки L и R, а также отдельную кнопку кейса.

Прошивка тяжелая. Более 5 ГБ.

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