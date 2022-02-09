Вышла iOS 15.4 бета 2 — что нового?
Пока для разработчиков.
Купертиновцы выкатили вторую тестовую прошивку операционной системы iOS 15.4. Это девелоперская сборка за номером 19Е519е.
Что нового?
- Исправлены баги, которые были найдены ранее.
- Повышена стабильность ОС.
- Увеличена скорость работы на всех совместимых устройствах.
- Возможность использовать iPhone в качестве платежного терминала.
- Решена проблема, когда Siri отправляла запросы в Apple без ведома пользователя.
Весит прошивка порядка 0,9 ГБ.
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