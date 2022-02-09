Вышла iOS 15.4 бета 2 — что нового?

Пока для разработчиков.

Купертиновцы выкатили вторую тестовую прошивку операционной системы iOS 15.4. Это девелоперская сборка за номером 19Е519е.

Что нового?

Исправлены баги, которые были найдены ранее. Повышена стабильность ОС. Увеличена скорость работы на всех совместимых устройствах. Возможность использовать iPhone в качестве платежного терминала . Решена проблема, когда Siri отправляла запросы в Apple без ведома пользователя.

Весит прошивка порядка 0,9 ГБ.

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