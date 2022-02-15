Вышла iOS 15.4 beta 3 — что нового?
Для девелоперов.
Купертиновцы выкатили очередную бета-версию iOS 15. Речь идет об iOS 15.4, уже третьей бета-прошивке. Какой номер сборки? 19Е522g.
Какие нововведения?
- Устранены обнаруженные в прошлой бете ошибки.
- Увеличена стабильность бета-прошивки.
- Скорость работы на всех поддерживаемых смартфонах (а это айфоны от Айфон 6S и Айфон SE до серии Айфон 13) стала выше.
Весит iOS 15.4 beta большее 700 МБ. Скачать можно прямо сейчас.
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