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Вышла iOS 15.4 beta 3 — что нового?

15 Фев, 2022

Вышла iOS 15.4 beta 3 — что нового?

Для девелоперов.

Купертиновцы выкатили очередную бета-версию iOS 15. Речь идет об iOS 15.4, уже третьей бета-прошивке. Какой номер сборки? 19Е522g.

Какие нововведения?

  • Устранены обнаруженные в прошлой бете ошибки.
  • Увеличена стабильность бета-прошивки.
  • Скорость работы на всех поддерживаемых смартфонах (а это айфоны от Айфон 6S и Айфон SE до серии Айфон 13) стала выше.

Весит iOS 15.4 beta большее 700 МБ. Скачать можно прямо сейчас.

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