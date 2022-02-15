Вышла iOS 15.4 beta 3 — что нового?

Для девелоперов.

Купертиновцы выкатили очередную бета-версию iOS 15. Речь идет об iOS 15.4, уже третьей бета-прошивке. Какой номер сборки? 19Е522g.

Какие нововведения?

Устранены обнаруженные в прошлой бете ошибки.

Увеличена стабильность бета-прошивки.

Скорость работы на всех поддерживаемых смартфонах (а это айфоны от Айфон 6S и Айфон SE до серии Айфон 13) стала выше.

Весит iOS 15.4 beta большее 700 МБ. Скачать можно прямо сейчас.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)