Вышла iOS 15.4 бета 4 — что нового?
Рассказываем.
Купертиновцы выкатили очередную бета-прошивку iOS 15. Речь идет о четвертой бете iOS 15.4. Пока что для девелоперов. Также была выпущена iPadOS 15.4.
Номер прошивки: 19E5235a.
Что нового? Исправлены, ошибки, повышена производительность. Важных нововведений или эксклюзивных функций нет.
Напомним, что главные нововведений iOS 15.4 это — возможность использовать лицевой сканер Face ID в маске, 30 новых эмодзи, режим кассы в iPhone и многое другое. Обо всем — читаем у нас же подробно.
Финальная iOS 15.4, по слухам, выйдет в марте.
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