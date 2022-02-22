Вышла iOS 15.4 бета 4 — что нового?

Рассказываем.

Купертиновцы выкатили очередную бета-прошивку iOS 15. Речь идет о четвертой бете iOS 15.4. Пока что для девелоперов. Также была выпущена iPadOS 15.4.

Номер прошивки: 19E5235a.

Что нового? Исправлены, ошибки, повышена производительность. Важных нововведений или эксклюзивных функций нет.

Напомним, что главные нововведений iOS 15.4 это — возможность использовать лицевой сканер Face ID в маске, 30 новых эмодзи, режим кассы в iPhone и многое другое. Обо всем — читаем у нас же подробно.

Финальная iOS 15.4, по слухам, выйдет в марте.

Это стоит прочитать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)