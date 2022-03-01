Вышла iOS 15.4 бета 5 — что нового?

Качаем.

Купертиновцы представили пятую бету iOS 15.4. По слухам, уже на следующей неделе мы увидим RC-версию прошивки, а затем и финальный вариант.

Что нового в пятой бета-версии? Исправлены ошибки, повышена скорость работы на всех поддерживаемых айфонах. Да, никакой блокировки айфонов в России пятая бета в себе не несет, можно не бояться.

Сколько весит? 0,5 ГБ.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)