Вышла iOS 15.4 бета 5 — что нового?
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Купертиновцы представили пятую бету iOS 15.4. По слухам, уже на следующей неделе мы увидим RC-версию прошивки, а затем и финальный вариант.
Что нового в пятой бета-версии? Исправлены ошибки, повышена скорость работы на всех поддерживаемых айфонах. Да, никакой блокировки айфонов в России пятая бета в себе не несет, можно не бояться.
Сколько весит? 0,5 ГБ.
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