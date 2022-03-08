Вышла iOS 15.4 Release Candidate — что нового?

Но еще не финальная.

Да, мы ждали, что сегодня Apple представит финальную версию iOS 15.4. Но этого не случилось. Вместо этого компания выкатила RC-версию iOS 15.4. Это по сути та же финальная прошивка, только для участников программы бета-тестирования. Являетесь таковым/таковой? Смело качайте.

Баго и глюков нет, скорость работы высокая.

Напомним о ключевых нововведениях iOS 15.4:

Работа с Face ID в маске без умных часов Эпл Уотч.

Около 40 новых эмодзи.

Виджет Кошелька (пока для США).

Полная поддержка функций геймпада DualSense консоли PS5.

Примечания к паролям в Связке Ключей.

Возможность апдейта до новых версий iOS по сотовой связи без Wi-Fi.

Оценка состояния Айфона по фото для трейд-ина (только только в США).

Весит iOS 15.4 RC порядка 0,8 ГБ.

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