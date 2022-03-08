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Вышла iOS 15.4 Release Candidate — что нового?

8 Мар, 2022

Вышла iOS 15.4 Release Candidate — что нового?

Но еще не финальная.

Да, мы ждали, что сегодня Apple представит финальную версию iOS 15.4. Но этого не случилось. Вместо этого компания выкатила RC-версию iOS 15.4. Это по сути та же финальная прошивка, только для участников программы бета-тестирования. Являетесь таковым/таковой? Смело качайте.

Баго и глюков нет, скорость работы высокая.

Напомним о ключевых нововведениях iOS 15.4:

  • Работа с Face ID в маске без умных часов Эпл Уотч.
  • Около 40 новых эмодзи.
  • Виджет Кошелька (пока для США).
  • Полная поддержка функций геймпада DualSense консоли PS5.
  • Примечания к паролям в Связке Ключей.
  • Возможность апдейта до новых версий iOS по сотовой связи без Wi-Fi.
  • Оценка состояния Айфона по фото для трейд-ина (только только в США).

Весит iOS 15.4 RC порядка 0,8 ГБ.

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